Il FIA Rookie Award è una novità del 2020 che incentiva i piloti più giovani a partecipare alla serie.



Il regolamento prevede l'iscrizione alla serie a tutti gli Under 23 dopo l'1 gennaio 2020 che non abbiano mai corso più di due eventi nel WTCR o FIA World Touring Car Championship.



Magnus, pilota della federazione belga - RACB National Team - era uno dei 4 in azione a Zolder, assieme a Jack Young, 18enne britannico, Bence Boldizs, 23enne ungherese, e Luca Engstler, 20enne tedesco.



In Belgio Magnus ha chiuso con la sua Audi RS 3 LMS messa a punto dalla Comtoyou Racing balzando al comando della classifica.



"Sono contento, ho chiuso terzo in classifica a 0"04 dalla vetta in qualifica, poi quarto in Gara 2 dopo che ero stato secondo. Sono un po' seccato, ma abbiamo dimostrato di avere un bel passo e sono felice".



