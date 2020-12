Il 15 dicembre, infatti, tra pioggia, fiamme scintille, controversie, emozioni e via dicendo, si è consumato l'epilogo di una stagione che rimarrà indimenticabile.



Riviviamo quel fine settimana dai primi giorni fino all'incoronazione del Campione.



GARA 1, 15;15, DOMENICA 15 DICEMBRE



LA REPLICA



Norbert Michelisz fa un altro passo verso il titolo di Campione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO vincendo Gara 1 della WTCR Race of Malaysia.



Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse è partito benissimo dalla DHL Pole Position a Sepang scappando subito via, con Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) che chiude secondo e per la prima volta sul podio.



Esteban Guerrieri è quarto, mentre Yvan Muller rimonta dal 16° al 6° posto e ora Michelisz ha 27 punti di margine su Guerrieri e 39 su Muller in classifica.



“E’ stato un grande passo avanti ha detto l’ungherese – Non è stato facile viste le condizioni, c’era pressione, ma sono contento delle prestazioni della macchina. Ho visto che anche il passo di Aurélien era ottimo. All’inizio ho cercato di guadagnare per avere un buon margine in caso di errori, ma è andato tutto liscio”.



La gara è partita dietro alla safety car e il meteo ha costretto i team a cambiare le gomme Yokohama sulle vetture in griglia. Molti, fra cui Michelisz, hanno optato per le slick all’anteriore e le rain al posteriore e dopo un solo giro la macchina di sicurezza è tornata ai box, con Michelisz e Panis a scappare via.



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse) rimonta dal settimo al terzo posto, seguito da Guerrieri con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



La wildcard João Paulo De Oliveira (KC Motorgroup – Honda) ha seguito l’argentino proteggendolo dagli attacchi della Lynk & Co di Muller, con entrambi che comunque tengono aperte le speranze di titolo.



Daniel Haglöf (PWR Racing) è settimo, poi in Top10 ci sono anche Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen), Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing) e Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport), con Andy Priaux, Mehdi Bennani, Attila Tassi, Yann Ehrlacher e Gordon Shedden che completano la zona punti.



Thed Björk finisce 27° dopo che a metà gara ha provato l’azzardo delle quattro slick. Lo svedese è quindi fuori matematicamente dalla lotta per il campionato.



GARA 2, 18;15, DOMENICA 15 DICEMBRE



LA REPLICA



Esteban Guerrieri si rifà sotto a Norbert Michelisz nella lotta per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup by OSCARO andando a vincere Gara 2 in Malesia.



Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport riduce a 10 punti il distacco dall’ungherese – ottavo – in un round dove la pioggia, il buio e incidenti hanno rimescolato parecchio le carte.



“Fantastico, ho dato tutto nel primo giro vedendo cosa poteva succedere e alla fine ce l’ho fatta – ha detto Guerrieri – E’ stata la gara della vita, la macchina era fantastica e ringrazio il team, ora siamo vicini e continueremo a lottare”.



Al via, Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) aveva superato il poleman della griglia invertita Ma Qinghua, con Guerrieri in rapida risalita e già in testa dopo la prima tornata.



Alla curva 9 però si è verificato l’imprevisto: Michelisz e altri sono finiti fuori strada, ma la safety car è dovuta entrare in pista quando la Hyundai di Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) ha preso fuoco dopo un contatto con Yvan Muller. L’olandese è uscito illeso, mentre il francese ha proseguito.



Muller si è comunque mostrato furioso con il rivale: “Il suo obiettivo ero io, è arrivato come un pazzo e meriterebbe una grossa penalità, che non penso arriverà”.



Catsburg ha replicato: “Avevo le slick all’anteriore, lui credo tutte gomme da pioggia. Ho bloccato e non l’ho potuto evitare, è stata colpa mia e non l’ho fatto apposta. Capisco la sua frustrazione”.



La gara è ripartita tenendo le posizioni registrate al settore 2. I meccanici di Catsburg hanno compiuto il miracolo nel riparare la sua auto, ma il regolamento non gli ha consentito di ripartire perché non si poteva intervenire sulla macchina sotto bandiera rossa.



Girolami e Guerrieri hanno quindi condiviso la prima fila, Muller è ripartito quindi e Michelisz 13° (beneficiando dei problemi altrui), mentre pioggia e buio scendevano su Sepang.



Girolami ha ceduto la leadership a Guerrieri, che è fuggito via. Alle loro spalle, grande lotta e rimonta per Mikel Azcona (PWR Racing-Cupra) e Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) a salire sul podio.



Top5 per il Team Mulsanne grazie a Kevin Ceccon (Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR), seguito da Muller, Yann Ehrlacher e Michelisz, che prende punti preziosi. In Top10 ci sono anche le Golf di Rob Huff e Benjamin Leuchter.



GARA 3, 20;10, DOMENICA 15 DICEMBRE



LA REPLICA



Johan Kristoffersson ha conquistato la vittoria in Gara 3 della WTCR Race of Malaysia con una rimonta incredibile dal 22° posto, mentre Norbert Michelisz si laurea Campione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup by OSCARO.



A Sepang il pilota della SLR Volkswagen ha avuto la meglio in una lotta a quattro, con Esteban Guerrieri che nei giri iniziali si era portato in testa, mentre Michelisz era scivolato quarto e quindi con il Mondiale nelle mani dell’argentino. Il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha però dovuto rallentare per una sospetta ostruzione del radiatore della sua Honda dopo un contatto.



I due protagonisti del Mondiale sono stati tali fin dal via, con Michelisz che partito dalla DHL Pole Position si è visto passare alla curva 1 da Guerrieri e Mikel Azcona (PWR Racing).



Al trio si è unito Kristoffersson, superando l’ungherese, mentre nel frattempo è entrata la safety car per l’uscita di pista della Hyundai di Augusto Farfus.



Una volta ricominciato, Guerrieri e Azcona sono venuti a contatto e il sudamericano è finito nell’erba cominciando a perdere potenza e crollando 22°.



A quel punto Michelisz, scivolato quinto, si è potuto accontentare. Kristoffersson e Azcona sono stati raggiunti dall’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR del Team Mulsanne condotta da Kevin Ceccon.



La safety car è rientrata in pista nel finale, poi la ripartenza ha visto Kristoffersson beffare Azcona, con Ceccon a podio davanti a Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) e Michelisz.



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse) chiude sesto, seguito da Néstor Girolami, Tiago Monteiro e Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co). Benjamin Leuchter completa la Top10 con la Volkswagen della SLR.