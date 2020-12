Una delle più belle serate del motorsport l'abbiamo vissuta nel 2019 per il gran finale del WTCR – FIA World Touring Car Cup al Sepang International Circuit in Malesia esattamente un anno fa.

Il 15 dicembre, infatti, tra pioggia, fiamme scintille, controversie, emozioni e via dicendo, si è consumato l'epilogo di una stagione che rimarrà indimenticabile.



Riviviamo quel fine settimana dai primi giorni fino all'incoronazione del Campione.



GARA1:https://www.youtube.com/watch?v=R0VGq3LGgjw&feature=emb_logo



GARA2:https://www.youtube.com/watch?v=sQp7iWj7PCo&feature=emb_title



GARA3:https://www.youtube.com/watch?v=Zn-3k4cOXvk



WTCR ALL-ACCESS LIVE



L'inviata Alexandra Legouix ha parlato con il Campione Norbert Michelisz sul trono del Sepang International Circuit ad un'ora dal finale di Gara 3.



https://www.youtube.com/watch?v=2xntF28kkDE&feature=emb_logo



WTCR REWIND: RITORNO A SEPANG



Il WTCR − FIA World Touring Car Cup lancia tramite il suo promoter Eurosport Events un nuovissimo programma di attualità live.



Giovedì ci sarà una direttta su Facebook e YouTube a partire dalle ore 19;00 con Alex Legouix, che condurrà WTCR Rewind ospitando piloti ed esperti della serie.



Il primo episodio denominato Ritorno a Sepang, andrà in onda questa sera per rivivere i momenti della WTCR Race of Malaysia nella quale Esteban Guerrieri e Norbert Michelisz hanno lottato per il titolo.



L’argentino e l’ungherese saranno assieme ad altri due protagonisti di quella serata, ovvero Mikel Azcona e Johan Kristoffersson, mentre Stéphane Barbe del L’Equipe sarà rappresentante dei media.



I cinque ospiti ripercorreranno la stagione fino a quel decisivo 15 dicembre, parlando con la Legouix e raccontando aneddoti, uniti alle immagini e alle domande che i fan potranno porre su Facebook.



https://www.youtube.com/watch?v=4P8lUFGKc7Q



LA GALLERY: CLICCATE QUI