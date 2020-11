Il Campione in carica del TCR Europe ha dovuto prendere il posto di Nicky Catsburg all'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team e ha portato la sua i30 N 16a in Gara 1 (prendendo un punto perché la wildcard Nicolas Baert era 'trasparente'), 12a in Gara 2 e 8a in Gara 3, seppur sia poi scivolato al 14° e 10° posto per via di penalità.



“Come primo weekend nel WTCR è stato certamente difficile - ha detto il britannico - Ho avuto un problema in qualifica che mi ha impedito di entrare in Q2 finendo indietrissimo sulla griglia di tutte le gare. Però ho preso punti portandole a termine, mi sono divertito a combattere in pista e ringrazio Engstler Motorsport e Hyundai Motorsport per avermi dato questa occasione”.