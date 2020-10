L'inglese sarà sulla Hyundai i30 N TCR come compagno di squadra di Luca Engstler al MotorLand Aragón, dato che Catsburg è risultato positivo ad un test COVID ed è in autoisolamento, confermando che non ha preso contatti con nessuno della squadra dopo la WTCR Race of Slovakia.



Missione compiuta per il Campione del TCR Europe

Il nativo di Norwich torna su una Hyundai, che è la macchina con la quale ha vinto il TCR Europe dopo essersi affermato per due anni di fila in ADAC TCR Germany Series.



"Il WTCR rappresenta la massima categoria delle vetture turismo del motorsport ed è diventato il mio sogno da quando corro nelle categorie TCR. Questa opportunità è arrivata all'ultimo istante, sono sorpreso, ma sono davvero felice".



Un messaggio su WhatsApp

"Sono andato a letto martedì e mi è arrivato un messaggio Whatsapp. All'interno mi chiedevano se fossi libero per questo fine settimana. Da quel momento è stata una situazione un po' pazza, ma sono pronto a fare di tutto per risultare il più competitivo possibile.



Sfida difficile

“C'è tanta gente esperta in griglia, per cui non mi faccio illusioni e so che sarà dura. L'unica cosa sarà dare il massimo per cercare di lottare".



Un talento di esperienza

"Conosco la macchina e anche il team Engstler perché ci ho corso contro in passato. Non ho mai montato le gomme Goodyear, però ad Aragón sono già stato".



Simulatore per rinfrescare la memoria

“Ho fatto la Clio Eurocup ad Aragón sette anni fa, quindi sono andato a ripescare i video onboard per rinfrescare la memoria. Sono anche andato alla iZone Performance a Silverstone per provare al simulatore la pista, le traiettorie e la tecnica".