Luca Filippi correrà nel PURE ETCR con la Romeo Ferraris dopo aver preso parte ad alcuni eventi del WTCR – FIA World Touring Car Cup nel 2020.

Il piemontese salirà a bordo della nuova Giulia ETCR raggiungendo Stefano Coletti, nel campionato elettrico che scatterà da Vallelunga."Ho accettato con grande entusiasmo l'opportunità offerta dalla Romeo Ferraris per disputare insieme il Pure ETCR, un progetto innovativo sotto ogni punto di vista - dice il 35enne - Professionalmente, come pilota è bello poter mettere a disposizione di un costruttore sia l'esperienza che ho acquisto in questi anni nel motorsport con auto elettriche, sia in ambito Turismo"."Nel 2020 mi sono già trovato a mio agio nel lavorare con Michela Cerruti, Mario Ferraris e tutto lo staff dalla Romeo Ferraris: sono certo che proseguiremo su questa strada, pronti ad affrontare una sfida ancora più grande e affascinante".Cliccate qui per saperne di più: https://www.pure-etcr.com/italian-ace-luca-filippi-joins-pure-etcr-with-romeo-ferraris/