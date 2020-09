Il debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup per Luca Filippi e Gábor Kismarty-Lechner avverrà con la partenza dal fondo per Gara 1 della WTCR Race of Belgium.

Entrambi non si sono fermati alla pesa durante le Qualifiche, per cui i loro tempi sono stati cancellati.



"E' il mio primo weekend nel WTCR e sto imparando tante cose, oggi in qualifica ho perso il giro a causa del full-course yellow, ma sto ancora conoscendo auto, campionato e gomme perché non ho mai provato prima della stagione", ha detto il pilota del Team Mulsanne, mentre il suo compagno di squadra Jean-Karl Vernay partirà dalla prima fila con l'altra Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris dopo aver chiuso nono in qualifica.