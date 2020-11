Il piemontese è wildcard con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris e non aveva corso l'ultimo evento non avendolo inserito fra i quattro del suo programma.



“Sono super motivato per l'ultimo weekend del WTCR - ha detto Filippi, che sul tracciato di Aragon ha corso solamente per un piccolo test con una GT - Abbiamo visto Jean-Karl e il Team Mulsanne fare un lavoro fantastico per la WTCR Race of Spain. La macchina sembra competitiva e velocissima, quindi partiamo da una buona base. Cercherò di fare del mio meglio per me e per il team, e terminare con un bel risultato in modo da affrontare l'inverno col piglio giusto".



"Correre ad Aragón sarà comunque una sfida perché questo era uno dei weekend che nessuno conosceva. Solo che io affronto il secondo qui, dove gli altri hanno già corso, quindi sanno già come comportarsi, mentre per me è tutto nuovo, quindi cercherò di andare il più forte possibile fin dalle Libere, in modo da essere pronto per la Qualifica".