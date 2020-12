Il pilota del Team Mulsanne ha corso da wildcard quattro eventi con la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris e vuole sfruttare l'esperienza fatta in questa sua prima stagione anche nel 2021



"E' stata una stagione fantastica - ha detto il piemontese al termine della WTCR Race of Aragón - Ringrazio tutto il Team Mulsanne, Romeo Ferraris, Santero 958 e Adler Plastic, e tutti coloro che hanno creduto in me".



“Eravamo alla prima esperienza e ovviamente ci sono stati alti e bassi, ma mi sono divertito tanto e ho imparato molto in un campionato professionistico dove spero di poter tornare l'anno prossimo".