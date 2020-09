Il 35enne piemontese, con esperienze in IndyCar, GP2, Formula E e AutoGP, oltre che tester Honda in Formula 1, era passato al turismo nel 2019 firmando con il BRC Racing Team per guidare la Hyundai i30 N TCR nel TCR Europe, con la quale ha centrato la pole position e il secondo posto al Red Bull Ring come miglior risultato.



A Zolder in questo fine settimana, Filippi condurrà la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR della Romeo Ferraris come wildcard, status che manterrà per il resto dell'anno visto che l'iscrizione è arrivata dopo la chiusura del 14 agosto.



Oltre a non prendere punti, dovrà per regolamento caricare 20kg a bordo, ma con l'occasione di presenziare in una serie competitiva come quella di Eurosport Events, facendo il portacolori del Team Mulsanne, che annovera anche Jean-Karl Vernay in squadra.



“Sono molto felice di poter essere al via del FIA WTCR in questa stagione 2020 - ha detto Filippi - È un accordo nato grazie all'interesse e alla collaborazione di aziende importanti, che ho l'onore di rappresentare e che voglio ringraziare con il massimo impegno e i migliori risultati possibili, nel più importante e competitivo Campionato Mondiale riservato alle vetture Turismo".



"Il debutto su una trazione anteriore mi ha dato delle sensazioni positive e sono certo che l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR della Romeo Ferraris sarà protagonista nelle posizioni di vertice”.



Michela Cerruti, responsabile delle operazioni in Romeo Ferraris, ha aggiunto: "Accolgo con grande entusiasmo Luca Filippi nella nostra famiglia. Mi rallegra avere un pilota italiano che guidi la nostra vettura nel FIA WTCR e, nello specifico, mi fa piacere possa essere Luca la cui carriera e i cui risultati ho sempre seguito con interesse".



"Avere due piloti esperti e che conoscono le vetture turismo sarà per noi un valore aggiunto in un campionato così compresso, in quanto a date, durante il quale dobbiamo essere pronti e flessibili più che mai. Possiamo, per fortuna, avvalerci dello straordinario supporto garantito dall’organizzazione del FIA WTCR diretta da Eurosport Events”.



Filippi avrà il #25 sulla sua Giulietta Veloce e prenderà parte anche ai test ufficiali di giovedì a Zolder.