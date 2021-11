Mads Fischer, responsabile di JAS Motorsport, ha fatto i complimenti ai quattro piloti che hanno corso con le Honda Civic Type R TCR costruite a Milano alla WTCR Race of Italy lo scorso fine settimana.

Fischer ha parlato dopo un altro fine settimana del WTCR - FIA World Touring Car Cup all'Adria International Raceway ricco d'azione, dove Esteban Guerrieri ha ottenuto un podio, mentre Néstor Girolami, Tiago Monteiro e Attila Tassi hanno tutti preso punti.



"Tutti e quattro i piloti hanno mostrato un vero spirito combattivo alla fine di un altro weekend difficile", ha detto Fischer. "Esteban ha fatto quello che doveva fare ottenendo i risultati per mantenersi in gioco, e davvero non avremmo potuto aspettarci di più di quello che ha ottenuto".



"È deludente che Néstor non se la sia potuta giocare in Gara 2 dopo una partenza fantastica - il colpo che ha ricevuto è stato un classico della sfortuna che ha in questa stagione.



"Nonostante i risultati siano più difficili da ottenere, Attila e Tiago hanno preso punti. A Sochi ce la giochiamo, quindi speriamo che i piloti possano finire la stagione in alto e vedremo dove questo li metterà".



Girolami e Guerrieri guidano per ALL-INKL.COM Münnich Motorsport con Monteiro e Tassi che si schierano per ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

