Introdotto nel 2020 per dare risalto a tutti i piloti che competono senza godere di un supporto da parte di un Costruttore, il WTCR Trophy avrà una classifica a punti separata da quella generale e un trofeo dedicato.



Anche se il WTCR rimane un campionato per i team privati, molti concorrenti partecipano grazie alle Case, dunque era diventato necessario evidenziare anche gli sforzi di quelli che si impegnano finanziariamente. Naturalmente tutti i protagonisti del WTCR Trophy potranno concorrere anche per il titolo assoluto.



Il WTCR Trophy non è un titolo FIA e verrà assegnato solo grazie ad Eurosport Events, che determinerà chi ne farà parte.



L'importanza del WTCR Trophy

Con il WTCR Trophy si è voluto riproporre il famoso WTCC Trophy visto nel Mondiale nel periodo 2005-2017 e lo scorso anno ha avuto 7 iscrizioni.



Nathanaël Berthon, Tom Coronel e Jean-Karl Vernay hanno dimostrato la loro competitività, con Vernay laureatosi Campione a fine stagione e terzo assoluto.



Tanti benefici per chi corre nel WTCR Trophy

Oltre ai punti per la classifica dedicata, chi corre nel WTCR Trophy beneficerà di esposizione mediatica e promozione, con una sezione del sito FIAWTCR.com riservata e un podio a parte in ogni gara, oltre al logo sulle vetture.



Vernay: "Il WTCR Trophy è stata una fantastica esperienza e piattaforma"

Jean-Karl Vernay ha corso come pilota di Audi Sport nel 2018-2019, poi lo scorso anno ha preso parte alla serie nel WTCR Trophy con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris del Team Mulsanne, vincendo sette gare e chiudendo a +20 su Gilles Magnus.



“E' stata una esperienza fantastica correre in un piccolo team, ti dà molte più responsabilità e mi è piaciuto tanto - ha detto il francese - Siamo riusciti a migliorare gara per gara lottando per il podio assoluto nonostante le risorse limitate. E' stata una bella sfida e l'ho presa seriamente con grande impegno. Possiamo andarne fieri, è una piattaforma che ti consente di combattere al vertice".



Calendario 2021 del WTCR Trophy



Round 1 e 2: WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 14-16 maggio*

Round 3 e 4: WTCR Race of Slovakia, Slovakia Ring, 21-23 maggio*

Round 5 e 6: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 3-5 giugno

Round 7 e 8: WTCR Race of Portugal, Vila Real, 25-27 giugno

Round 9 e 10: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 9-11 luglio

Round 11 e 12: WTCR Race of South Korea, Inje Speedium, 8-10 ottobre*

Round 13 e 14: WTCR Race of China, pista TBC, 5-7 novembre

Round 15 e 16: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 19-21 novembre

*Soggetto ad accordo col promoter



