Franco Girolami ha fatto il suo debutto nel WTCR - FIA World Touring Car Cup in Bahrain lo scorso fine settimana, qualificandosi al nono posto e ottenendo un settimo in Gara 2 come migliore del weekend.

Ma come ha spiegato il 30enne pilota dell'Audi-Comtoyou Racing, queste prestazioni hanno raccontato solo metà della storia.



Giovedì 10 novembre



"Con il team Comtoyou ci siamo preparati molto e personalmente sapevo che avrei affrontato un livello molto alto di piloti e squadre. Inoltre, si trattava di uno pneumatico completamente nuovo per me".



Venerdì 11 novembre



"In qualifica l'obiettivo era quello di arrivare in Q2 e cercare di rientrare nella top 10. Siamo riusciti a farlo con un giro molto buono, piazzandoci al nono posto".



"Sono riuscito a fare una buona partenza in Gara 1, battendo [Esteban] Guerrieri, che poi mi ha superato di nuovo, e poi sono arrivato lungo alla curva 8, colpendo [Nicky] Catsburg. Ho recuperato posizioni fino al nono posto, ma ho subito una penalità per questo incidente".



Sabato 12 novembre



"In Gara 2, a causa della griglia invertita, sono partito dalla seconda posizione. Dopo Guerrieri è riuscito a superarmi e, arrivato alla curva 4, ho subito un impatto con il posteriore della vettura che mi ha mandato direttamente fuori pista. Dall'ultima posizione, grazie all'ottimo passo della vettura, sono riuscito a recuperare arrivando settimo. In generale, Gara 2 è stata molto positiva, ma credo che se non avessi avuto il contatto, sarebbe stato possibile finire sul podio e quindi realizzare un grande weekend per me in termini sportivi, e anche per il team Comtoyou che ha avuto fiducia in me".

Ad

WTCR Tassi torna in Bahrain mostrando potenziale, ma non viene premiato UN' ORA FA

WTCR Ecco perché Nagy è partito dalla pit-lane alla WTCR Race of Bahrain UN' ORA FA