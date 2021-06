Franz Engstler vuole che il suo team continui a fare bene nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il team principal dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha centrato il successo alla WTCR Race of Germany con Jean-Karl Vernay, che ha preceduto Luca Engstler e regalato la vittoria alla nuova Hyundai Elantra N TCR.



"Non avremmo potuto chiedere un inizio di stagione migliore, con un doppio podio nella nostra gara di casa", ha detto Engstler Sr. "Anche per l'Estoril vogliamo continuare così e centrare un altro bel risultato. Anche se il circuito sarà nuovo per noi come squadra, sappiamo che la Hyundai Elantra N TCR può continuare a combattere per il vertice e la nostra missione è quella di salire sul podio anche in Portogallo".



Dopo due gare, l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team è in testa fra le squadre con sette punti sulla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

