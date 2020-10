L'esperto pilota ceco ha fatto di tutto pur di presenziare all'evento del WTCR che si tiene vicino al suo paese e dunque sarà al via con una nuova CUPRA Leon Competición gommata Goodyear, dopo un lunghissimo periodo di dieta e ricerca della miglior forma fisica che lo hanno tenuto lontano dalle piste negli ultimi due anni.



Inoltre Fulín si è dedicato anche alla sua accademia per giovani piloti, correndo praticamente solo le corse endurance.



"Bisogna dire che gli altri piloti hanno già corso un paio di weekend, quindi hanno già accumulato dati con le nuove gomme, mentre certi team sono supportati direttamente dalle Case e i relativi piloti girano ogni settimana. Noi abbiamo informazioni sugli pneumatici, ma siamo un team privato. Ho fatto un centinaio di km e avrò anche 20kg di zavorra essendo debuttante, quindi non sarà semplice", spiega il tre volte Campione ETCC.



Oltre a qualche presenza sporadica nel World Touring Car Championship quando era impegnato nell'ETCC, Fulín ha corso anche in TCR International e pure nel WTCR allo Slovakia Ring nel 2018, chiudendo quinto in Gara 3 con una vecchia CUPRA TCR.



Quest'anno avrà il supporto del team VEXTA DOMY, una delle aziende più grosse della Repubblica Ceca di legname, più l'Automobile Club of Czech Republic (ACCR), con una grandissima determinazione che lo vuole portare ad essere il miglior ceco in pista del suo paese.



“La nuova CUPRA Leon Competición è migliorata sotto ogni aspetto, in particolare sull'assale anteriore, dove possiamo lavorare molto meglio sulle geometrie. Anche la mappatura del motore è cresciuta e la si regola secondo le nuove norme 2020".



La WTCR Race of Slovakia è il terzo round della stagione 2020 doo Belgio e Germania.



Come wildcard, Fulín non potrà prendere punti e dovrà caricare 10kg sulla sua Cupra.