Petr Fulín non è riuscito a sfruttare la pole position della griglia invertita conquistata nel WTCR - FIA World Touring Car Cup, ma il ceco si è goduto il suo weekend all'Autodrom Most.

La wildcard della WTCR Race of Czech Republic era al volante della CUPRA Leon Competitión della sua squadra.



Dopo essersi qualificato 10° in Q2, Fulín è partito in testa allo schieramento per Gara 1, ma un problema alla frizione lo ha rallentato e alla fine lo ha coinvolto in una collisione tra più auto che lo ha messo fuori gioco a poche centinaia di metri dal via.



Ma con l'auto riparata per Gara 2. l'idolo locale è riuscito a rimontare dal 18° all'11° posto finale.



"Vorrei ringraziare la mia squadra, i cui membri hanno lavorato insieme per tutto il fine settimana", ha detto il pilota della Full in Race Academy. "Questo ci ha permesso di tenere il passo con i migliori concorrenti, anche con tutti gli handicap derivanti dal fatto che eravamo wildcard, con una sola macchina di un piccolo team privato. Naturalmente, abbiamo avuto molta sfortuna, soprattutto nella prima [gara], e ci ha fatto ancora più male considerando che era un'occasione unica per correre, senza possibilità di un'altra corsa nel prossimo futuro. D'altra parte, lo facciamo da un po' di tempo e sappiamo che queste situazioni sono inevitabili nello sport e nel motorsport".



"Anche così, vorrei dire un grande grazie al promotore del WTCR, a tutte le squadre e a tutti i piloti. A Most non ci siamo sentiti ospiti. Ci siamo sentiti come una squadra a pieno titolo che appartiene alla famiglia. Non importava se stavamo risolvendo problemi organizzativi o tecnici, o se cercavamo un aiuto per la fornitura di pezzi di ricambio. Letteralmente tutti hanno fatto il possibile per accontentarci in ogni modo possibile.



"Apprezzo anche sinceramente i valori sportivi della serie stessa. Anche se sono sempre stato scettico nei confronti del Balance of Performance e Compensation Weight, ora devo sottolineare la massima equità possibile. Le differenze trascurabili nei tempi di qualifica hanno dimostrato che l'intera griglia era equilibrata, senza alcun riguardo sulla marca della vettura. Un'altra sorpresa molto piacevole è stata il fatto che anche se ogni pilota e ogni squadra cerca di fare del suo meglio per avere successo, nessuno dimentica di riconoscere e apprezzare il successo degli altri in modo amichevole. Mi sono sentito davvero bene fra la maggior parte dei piloti. Grazie a tutti".



