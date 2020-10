Cosa ti ha riportato nel WTCR?

“"Sono tante le ragioni che mi hanno portato a prendere questa decisione. Prima di tutto la FIA ha aperto le iscrizioni alle wildcard e quindi eccomi qui. Erano due anni che non correvo in questa serie e dunque ho colto l'occasione per mettermi in mostra con la mia nuova macchina, sfruttando le gomme Goodyear che sono molto durature a quanto pare".



Come ti sei tenuto impegnato in questi due anni?

“Mi sono concentrato principalmente sulla mia scuola, la FULLINRACE Academy, dove faccio l'insegnante ai piloti. Oltre a questo, ho svolto dei test con la macchina e corso nell'endurance principalmente. Mi mancavano le corse sprint e il WTCR ti dà modo di migliorare la tecnica".



Allo Slovakia Ring corri spesso, sarà un vantaggio per te?

“Ci sono i migliori piloti del mondo nel WTCR, quindi non credo. Sicuramente per me potrà essere il modo di eliminare l'handicap della zavorra come wildcard e gestire meglio la situazione".



Due anni fa sei riuscito ad arrivare quinto, pensi di poter replicare il risultato?

“Teoricamente tutto è possibile, ma da un lato va detto che gli altri piloti hanno già corso un paio di weekend, quindi hanno già accumulato dati con le nuove gomme, mentre certi team sono supportati direttamente dalle Case e i relativi piloti girano ogni settimana. Noi abbiamo informazioni sugli pneumatici, ma siamo un team privato. Ho fatto un centinaio di km e avrò anche della zavorra essendo debuttante, quindi non sarà semplice".



Hai fatto qualcosa di speciale per preparare la WTCR Race of Slovakia?

“Mi sono allenato molto e ho seguito la dieta Jára Jiřík che implica 2h di esercizi tutti i giorni".



Come privato pensi di poter vincere?

“Direi di sì, ma dobbiamo dare il 100% e avere fortuna. Non dimentichiamoci del BOP. In tutti i casi il team è pronto a dare tutto, ho grandi ambizioni e domenica sera voglio lasciare la pista consapevole di aver dato il massimo".



E una stagione intera nel WTCR?

“Ci piacerebbe, ma come team purtroppo abbiamo bisogno di uno sponsor importante per permettercelo".