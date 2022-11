Saranno fuochi d'artificio nel WTCR - FIA World Touring Car Cup quando il Bahrain International Circuit ospiterà il penultimo evento della stagione dal 10 al 12 novembre.

Ecco un promemoria del programma della WTCR Race of Bahrain:



Giovedì 10 novembre

10.50-11.35: Prove libere 1

15.30-16.00: Prove libere 2



Venerdì 11 novembre

12h40-13h00: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

13h05-13h15: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

13h25-13h40: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

19h05: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

19h50 (circa): Podio di Gara 1



Sabato 12 novembre

10h00: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

10h40 (circa): Podio di Gara 2

14h00: Partenza della BAPCO 8 Ore del Bahrain

Ad

WTCR I fatti del WTCR 22 MINUTI FA

WTCR Un piccolo vantaggio per Tassi in Bahrain IERI ALLE 10:19