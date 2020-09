Partito benissimo dalla DHL Pole Position, il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha condotto per tutti i 13 giri con la sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear tenendosi dietro Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co).



Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) conquista invece il terzo posto e il primo podio nel WTCR con la sua Honda.



“Complimenti a ciascuno nel team, hanno fatto un lavoro fantastico dopo la lunga attesa per l'inizio della stagione - ha detto Girolami, che ora è il nuovo Goodyear #FollowTheLeader della serie - Questo successo è un bel regalo per i meccanici, ma lo dedico anche a mia moglie e mia figlia".



Björk era partito terzo, ma ha scavalcato subito Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris), che è scivolato quinto passato anche da Tassi e da Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS).



Björk si è detto felice del podio e di come è riuscito a migliorare i tempi con le sue Goodyear Eagle F1 SuperSport: "E' fantastico tornare in azione e correre prendendo subito un podio dopo una grande attesa. La pista è difficile e alcune auto hanno pure perso olio".



Tassi ha aggiunto: "Non mi aspettavo di salire sul podio, il mio obiettivo era imparare dai compagni di squadra e fare un primo e un terzo posto è un grande risultato per il team".



Problemi invece per le altre Honda della Münnich Motorsport, visto che Esteban Guerrieri (giro 3) e Tiago Monteiro (giro 8) si sono dovuti ritirare con un vistoso fumo uscire dal retro delle loro Civic.



Santiago Urrutia (Cyan Performance) conclude sesto, seguito dalle Lynk & Co 03 TCR di Yann Ehrlacher e Yvan Muller. Nathanaël Berthon, che in Gara 2 partirà dalla DHL Pole Position, conclude nono con l'Audi della Comtoyou DHL, tenendosi dietro quella di Gilles Magnus.



Il Campione in carica Nobert Michelisz è il migliore dei piloti Hyundai concludendo 11° con la i30 N della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, seguito da Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e da Dylan O’Keeffe al volante della Renault Mégane RS della Vuković Motorsport. Punti anche per Nicky Catsburg (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Gabriele Tarquini.



Gara 2 della WTCR Race of Belgium partirà alle 14;15.