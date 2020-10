Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport con la sua Honda Civic Type R TCR partiva dalla DHL Pole Position e ha tenuto la testa, mentre il Goodyear #FollowTheLeader Ehlacher (Cyan Racing Lynk & Co) gli è rimasto attaccato con la sua 03 TCR per tutti i 12 giri.



Ora Guerrieri si porta secondo in classifica a -23 dal francese.



Le luci dei semafori si sono spente molto velocemente e Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) dalla prima fila è scivolato ottavo, lasciando strada ad Ehrlacher e Yvan Muller.



Quest'ultimo al secondo giro ha dovuto cedere il terzo posto a Néstor Girolami, che poi è rimasto in scia ai primi due battendo il transalpino.



Attila Tassi porta la sua Honda in Top5 tenendosi alle spalle Azcona in rimonta. Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) è settimo, con dietro Jean-Karly Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris).



Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) completano la Top10.



Tom Coronel e Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS), la Wildcard Luca Filippi (Team Mulsanne), Tiago Monteiro (Honda) e Gilles Magnus completano la zona punti, con questi ultimi due in recupero dal fondo.



Giornata sfortunata per l'idolo locale Norbert Michelisz, rientrato ai box della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse quando era 14° per un problema. Anche il suo compagno Gabriele Tarquini ha avuto danni alla parte anteriore della sua Hyundai raggiungendo i box al giro 4.



16° Bence Boldizs (Zengő Motorsport) con dietro Aurélien Comte (Vuković Motorsport - Renault Mégane RS TCR). Nico Gruber termina 18° al debutto con la Hyundai del Team Engstler, Jose Manuel Sapag (Target - Hyundai) è 19°.



Gara 2 della WTCR Race of Hungary partirà alle 12;15.