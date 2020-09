Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport partiva con la sua Honda Civic Type R TCR al fianco del poleman della griglia invertita Muller, ma fin dalla Safety Car iniziale il portacolori della Cyan Racing Lynk & Co è stato pressato a lungo dal rivale.



Alla "Aremberg", Guerrieri ha affiancato all'esterno Muller e nonostante la pista scivolosa è riuscito a scavalcarlo con un grande sorpasso, completato alla curva seguente dove si trovava all'interno.



Guerrieri è scappato via lungo i 25,378km dell'Inferno Verde, seguito dalle Lynk & Co di Muller, Yann Ehrlacher (Goodyear#FollowTheLeader) e Thed Björk.



“Il sorpasso era una mossa rischiosa, ma sapevo che potevo provarci perché avevo davanti un pilota esperto come Yvan - ha detto il sudamericano, al primo successo del 2020 - All'esterno c'era più aderenza, anche se ho dovuto mettere due ruote sull'erba. Dopo ho spinto guadagnando e sono contento di essere di nuovo sul podio".



Ehrlacher ha invece passato Björk nell'ultimo giro: "Sono risalito da sesto a terzo! Sono punti pesanti e mi dispiace solo non avere i tifosi in pista".



Tom Coronel è riuscito ad arrivare quinto, anche se il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha lamentato un problema alla sua Audi RS 3 LMS. L'olandese era partito terzo e stava insidiando Muller, ma poi ha dovuto cedere il passo a Björk ed Ehrlacher alla curva 1 proprio all'inizio dell'ultimo giro.



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda) è sesto, seguito da Gilles Magnus con l'altra Audi della Comtoyou Racing e dalla Honda di Tiago Monteiro.



Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris) è nono, davanti a Bence Boldizs (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición), con cinque marchi rappresentati in Top10.



Fra chi ha avuto problemi ci sono Nathanaël Berthon, rientrato in pit-lane al primo giro e poi accodatosi al gruppo per chiudere 12°, mettendosi dietro a Gábor Kismarty-Lechner.



Santiago Urrutia (Lynk & Co) ed Attila Tassi (Honda) si sono ritirati all'ultimo passaggio, mentre Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA) ha alzato bandiera bianca al Karussell nel primo giro per un problema. Jack Young (Vuković Motorsport) ha invece danneggiato la sua Renault Mégane RS andando a muro già alla prima tornata.



Gara 2 della WTCR Race of Germany si svolgerà domani alle 10;00.