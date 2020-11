Il pilota della Zengő Motorsport ha sfruttato al meglio la DHL Pole Position per regalare anche il primo successo alla nuova CUPRA Leon Competición.



“E' incredibile e fantastico vincere in casa - ha detto Azcona - Sono partito benissimo, ma con la Cupra è facile. Mi sono trovato bene e penso sia un risultato meritato. E' stato un anno difficile, ringrazio il team e Cupra. Ora abbiamo la macchina per lottare per vincere”.



Lo spagnolo è scattato benissimo, mentre Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai) è stato risucchiato nel gruppo, con Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) a salire secondo alla curva 1.



Il francese ha tenuto la piazza d'onore comodamente davanti alla Lynk & Co di Santiago Urrutia, ancora sul podio dopo il secondo posto di Gara 1.



“Engstler è partito male, quindi ne ho approfittato e sono stato felice della macchina", ha detto Muller, che torna terzo in classifica passando Jean-Karl Vernay.



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS), chiude quarto davanti a Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) ed Engstler.



Il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher allunga in classifica di campionato centrando il settimo posto, seguito da Gilles Magnus (RACB National Team), Campione del FIA Rookie Award.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) completa la Top10, ma scivola a -27 in classifica da Ehrlacher.



Punti anche per Néstor Girolami, Josh Files (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), Tiago Monteiro, Attila Tassi e Norbert Michelisz, partito dai box dopo aver cambiato il motore al termine di Gara 1.



Vernay si è ritirato al giro 2. Fuori anche Bence Boldizs (Zengő Motorsport) ed Aurélien Comte (Vuković Motorsport - Renault Mégane RS TCR) per problemi mentre si andavano a schierare in griglia.



Gara 2 della WTCR Race of Spain si terrà alle 14;15.