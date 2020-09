Su un Nürburgring Nordschleife viscido per via della pioggia, il pilota della Cyan Racing ha sfruttato con la sua Lynk & Co 03 la scia della Honda condotta dal rivale della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport sul lungo "Döttinger Höhe" per imporsi nel secondo round lungo i 25,378km dell'Inferno Verde.



“E' una sensazione incredibile vincere sulla pista più bella del mondo - ha detto il 24enne francese - Non avrei mai pensato di potercela fare su un Nordschleife in queste condizioni. E' il successo più bello della mia carriera, assolutamente fantastico. E' ottimo per il team e per il campionato".



Girolami avrebbe potuto chiudere secondo, ma si è preso 30" di penalità per una infrazione commessa in procedura di partenza. Il regolamento consente due giri di ricognizione prima di schierarsi, intervallati da un ingresso in corsia box, mentre l'argentino ne ha effettuati tre, passando per due volte dalla pit-lane.



Thed Björk completa la doppietta della Cyan superando nel finale sul "Döttinger Höhe" Attila Tassi, che comunque sale sul podio beneficiando della penalità a Girolami, che crolla 11°.



Quarto Mikel Azcona con la Cupra della Zengő Motorsport, seguito da Esteban Guerrieri.



Sesto posto per Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris), vincitore nel WTCR Trophy e autore di una strenua difesa finale da Yvan Muller, con Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS) ottavo dopo una escursione fuori pista alla "Aremberg" nel primo giro.



Tiago Monteiro porta la sua Honda nona, Top10 completata da Santiago Urrutia, che con la Lynk & Co era scattato dal fondo.



Punti pure per Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e le Cupra di Bence Boldizs e Gábor Kismarty-Lechner.



Nel WTCR Rookie Driver, fuori Gilles Magnus (Comtoyou Racing - Audi) al giro 2.