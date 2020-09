Il pilota della Cyan Racing guida la tripletta delle Lynk & Co 03 TCR con dietro lo zio Yvan Muller e Santiago Urrutia, che nel finale si sono messi alle spalle Gilles Magnus (Comtoyou Racing - Audi RS 3 LMS).



Berthon era partito forte, ma prima dello spegnimento dei semafori, con Ehrlacher a tenere il secondo posto, mentre dietro Thed Björk ed Attila Tassi si sono toccati alla chicane, e lo svedese ha avuto la peggio, provocando anche l'ingresso della safety car.



La gara è ripartita dopo 4 giri e Berthon ha osservato il drive-through, lasciando il primato ad Ehrlacher davanti a Magnus.



“La partenza non è stata male, anche se in un paio di curve c'è stato un po' di caos - ha commentato Ehrlacher, ghe è il Goodyear#FollowTheLeader - Avevo notato che Berthon era partito in anticipo, per cui ho atteso la penalità. Sono contento del passo e di aver regalato la prima vittoria alla Cyan Racing”.



Magnus era in odor di podio, ma Muller ed Urrutia lo hanno scavalcato fra giro 15 e giro 16, completando la tripletta della Lynk & Co.



In Top5 c'è anche Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR), seguito da Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS), vincitore del WTCR Trophy, e Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris).



Il Campione in carica Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Hyundai i30 N TCR) ottiene invece il settimo posto, tenendosi dietro Nicky Catsburg e Luca Engstler sulle i30 N dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



La gara è terminata dietro alla Safety Car per l'uscita di scena di Jack Young, tamponato da Tassi dopo che il nordirlandese era stato eroico nel chiudere la porta a Gabriele Tarquini e Tiago Monteiro. Il pilota della Vuković Motorsport è rimasto bloccato nella terra con la sua Renault Mégane RS TCR, ma non per colpa sua.



In Top15 vanno anche Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición), Dylan O’Keeffe (Vuković Motorsport - Renault), Esteban Guerrieri con la Honda, Berthon e Monteiro.