Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport è partito benissimo con la sua Audi RS 3 LMS dal settimo posto in griglia, mettendosi all'inseguimento di Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR), passato in testa alla prima curva.



All'ultimo giro, Girolami è stato toccato da Jean-Karl Vernay per una incomprensione e l'argentino ha piombato contro le barriere, fortunatamente uscendo illeso dal relitto della sua Honda.



“Sapevo di avere la possibilità, siamo veloci qui - ha detto Coronel, che non vinceva nel Mondiale dal 2016 - Dovevo solo gestire gomme, finalmente ce l'ho fatta! Lavoriamo sempre per questo, la macchina è buona e abbiamo provato tanto, eccoci qui!"



"Quando ho visto il varco per infilarmi, l'ho sfruttato subito, dato che siamo qui a lottare per questo. Dopo mi ero già visto nell'erba!"



Girolami partiva dalla DHL Pole Position della griglia invertita, mentre al suo fianco è mancata all'ultimo momento l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris di Luca Filippi, spinta fuori prima del via dagli uomini del Team Mulsanne per un problema alla frizione.



Al via Girolami ha cercato di tenere l'interno, ma una toccata tra Santiago Urrutia e Vernay ha dato modo a Guerrieri, Coronel e Gilles Magnus di infilarsi all'interno, superando anche Girolami, con Urrutia a scivolare 17° e Vernay 8°.



La safety car è entrata in pista al primo giro perché Attila Tassi è finito con la sua Honda contro la Hyundai di Gabriele Tarquini.



Al giro 5 via libera e Guerrieri ha provato ad allungare, inseguito però da Coronel, che al giro 8 lo ha passato, imitato poco dopo anche da Gilles Magnus, per una doppietta tutta Comtoyou.



“Complimenti a tutto il team - ha detto il belga - In Gara 1 abbiamo vinto con Nate Nathanaël Berthon, ma non è un miracolo, bensì il frutto del duro lavoro. Io sono partito male, ma ho preso un rischio alla prima curva e mi sono trovato terzo. Tom era più veloce e alla fine non ho voluto attaccarlo per non rischiare".



Guerrieri è arrivato terzo, ma si è preoccupato per Girolami. “E' stato un brutto incidente, l'ho visto negli specchietti. La cosa positiva è che sta bene, la gara è andata così. Gli altri erano più veloci sul rettilineo, per cui il terzo posto va bene".



Vernay chiude quarto davanti a Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición), in rimonta dal 17° posto dopo aver passato le Hyundai di Nicky Catsburg e Norbert Michelisz.



Il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher è ottavo, con dietro Yvan Muller, Tiago Monteiro, Luca Engstler (Honda), la wildcard Petr Fulin (CUPRA), Aurélien Comte (Vuković Motorsport - Renault Mégane RS TCR), Bence Boldizs (CUPRA) e Urrutia.



Coronel ora balza al secondo posto in classifica a quota 82, con Ehrlacher a +25 su di lui.



Gara 3 della WTCR Race of Slovakia è in programma alle 14;45.