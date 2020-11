Alle loro spalle, Gabriele Tarquini si è piazzato terzo dopo una lunga battaglia contro il poleman Gilles Magnus.



Björk è partito meglio di quest'ultimo e si è subito portato al comando, con Urrutia ad insidiare il belga della Comtoyou Racing con un paio di contatti. Alla fine l'uruguagio è riuscito a superare l'Audi al "Cavatappi" nel corso del settimo giro.



“Al via volevo subito giocarmela perché quando sei davanti è più semplice - ha commentato Björk - Non mi sono mai arreso, ho avuto qualche problema che mi è costato qualcosina nei giri 2-3, ma per il resto è andato tutto bene. Mi hanno avvertito coi track limits, ma Santi è un gentiluomo e non mi ha attaccato.



Urrutia centra invece il terzo podio di fila dopo quelli delle altre due gare spagnole: "Sono contentissimo, Thed si meritava la vittoria. Magnus mi ha colpito alla curva 1 e ho perso l'attimo, ma tre podi nello stesso weekend sono fantastici, non potevo chiedere di più".



Dietro di loro è subito stata lotta fra tutti: Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) ha perso il controllo della sua Hyundai i30 N TCR in fondo al rettilineo più lungo finendo addosso a Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR). Entra la safety car, con Girolami che via radio dice: "Mi ha rotto il differenziale, non so cosa abbia combinato, voleva fermarsi su di me?!"



Al giro 4 la gara è ripresa e Tarquini, salito da ottavo a sesto, ha superato nel giro seguente Jean-Karl Vernay, per poi avvicinarsi anche a Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e scavalcarlo al settimo mettendosi dietro a Magnus, sconfitto al giro 11.



Magnus ha lasciato poi il quarto posto a Berthon al giro 12, con Vernay sesto davanti a Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición).



Josh Files (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) completa l'ottimo weekend di debutto risalendo dal 17° all'8° posto, seguito dall'Audi di Tom Coronel e da Esteban Guerrieri.



L'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport nel finale ha superato il suo rivale Yann Ehrlacher, classificatosi 12° dopo aver lottato anche con la Wildcard Nicolas Baert. “Ho avuto un problema al turbo e abbiamo perso molto. Ho cercato di dare tutto, ma non è servito".



Il francese resta Goodyear #FollowTheLeader con 25 punti di margine su Guerrieri. L'altro pilota della Cyan Racing, Yvan Muller, riporta problemi e chiude 14°, per cui in classifica viene raggiunto al terzo posto da Vernay.



Bence Boldizs (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) completa la zona punti riscattandosi dopo il problema elettrico che lo aveva messo KO in Gara 2 mentre si schierava in griglia.



Norbert Michelisz è 16° nonostante fosse dovuto rientrare ai box dopo la partenza per un guasto alla valvola della gomma Goodyear anteriore sinistra. Fuori Attila Tassi al giro 7 con vistoso fumo uscire dalla sua Honda.