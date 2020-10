Il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team partiva terzo con la sua Hyundai i30 N TCR, ma grazie ad un ottimo spunto ha superato subito il poleman Nathanaël Berthon e Norbert Michelisz alla curva 1. L'ungherese è poi stato toccato da Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris) alla curva 2 rischiando di finire in testacoda e scivolando indietro.



Catsburg è quindi scappato via, con Vernay che alla fine è secondo e regala al Team Mulsanne-Romeo Ferraris un altro podio. Terzo chiude Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



“E' incredibile - ha detto Catsburg, al primo successo per la Hyundai nel 2020 - Sapevamo di avere una buona macchina per giocarcela e l'abbiamo fatto. Al via ho superato Norbi e Nathanaël. Non so cosa sia successo a Norbi, penso sia stato toccato da dietro, poi Jean-Karl mi ha inseguito e io ho continuato a spingere, senza fare errori".



Vernay ha aggiunto: "Sono partito alla grande, poi Norbi ha frenato 50 metri prima e a quel punto non potevo evitarlo".



Il francese ha anche pensato di non partire dopo l'incidente con Néstor Girolami in Gara 2, visto che l'argentino è finito anche in ospedale per controlli: "Non sono contento di quel che è accaduto, non è il modo di correre che mi piace e non volevo esserne protagonista".



Il leader del WTCR Rookie Driver, Gilles Magnus (Comtoyou Racing Audi) chiude quarto, seguito da Mikel Azcona (Zengő Motorsport -CUPRA Leon Competición), autore di un'altra grande rimonta dal 17° posto. Sesto Tom Coronel, che non era partito benissimo dal quarto posto.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) ha invece dovuto sudare parecchio per giungere settimo, con dietro Santiago Urrutia (Lynk & Co 03 TCR), che la via si era preso con Gabriele Tarquini mandando la Hyundai a muro. Luca Engstler e Michelisz completano la Top10.



Il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher prende qualche punto con l'11° posto, mentre Aurélien Comte (Vuković Motorsport - Renault Mégane RS TCR) risale dal 18° al 12° posto battendo in volata Yvan Muller.



La Wildcard Petr Fulin (VEXTA DOMY - CUPRA Leon Competición) è 14° con dietro Thed Björk e Gábor Kismarty-Lechner.



Ehrlacher ora è a +20 su Coronel, con dietro Girolami e Muller a -40.