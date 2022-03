La ricerca per trovare il prossimo Ma Qing Hua è in corso con il lancio del Geely Group Motorsport Development Driver Program (GDDP).

Progettato per sostenere i giovani piloti in Asia, questa nuova ed entusiasmante iniziativa darà l'opportunità ai partecipanti di guidare diverse auto di Geely Holding attraverso una serie di test in collaborazione con Shell Teamwork Lynk & Co Racing, compresa la Lynk & Co 03 TCR, vincitrice del titolo nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.Alla fine saranno scelti due vincitori che potranno guidare in una serie turismo in Asia con GDDP nel 2023.Ma Qing Hua, che corre nel WTCR per Cyan Performance Lynk & Co quest'anno, e Zhang Zhi Qiang, che ha centrato il titolo TCR Asia 2021 con Shell Teamwork Lynk & Co Racing, saranno a capo del GDDP."Abbiamo lanciato questo programma per creare una valida opportunità per i giovani talenti in Asia e far fare loro il passo nel motorsport professionale", ha detto Chen Jun, direttore commerciale di Geely Group Motorsport in Cina. "Abbiamo visto piloti come Ma Qing Hua e Zhang Zhi Qiang ottenere risultati impressionanti con i team clienti di Geely Group Motorsport e con questo programma stiamo creando le condizioni per una nuova generazione di piloti asiatici di talento".I piloti ammissibili devono essere nati tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 2002, essere residenti in Cina continentale, Hong Kong, Macao o Taiwan e avere la licenza nazionale B sportiva rilasciata da CAMF, la federazione cinese.Per ulteriori informazioni, scrivere a yan.xiao@geely.com . C'è tempo fino al 24 marzo.