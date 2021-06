Jordi Gené debutta nel WTCR – FIA World Touring Car Cup in occasione delle gare sul Nürburgring Nordschleife.

Il pilota della Zengő Motorsport Drivers’ Academy nel 2018 prese parte all'ADAC TOTAL 24h-Rennen in classe TCR e oggi punta a fare bene con la sua Cupra Leon Competitión gommata Goodyear.



"Mi piace la pista perché ho ottenuto buoni risultati finora, ma allo stesso tempo non è la migliore per iniziare la stagione se hai poca esperienza - dice lo spagnolo - La possibilità di fare un errore e finire a muro è alta, come a Macao, quindi avrei preferito che questa fosse la terza o quarta gara perché è molto impegnativa. Però quando tutto funziona bene, ottenere un buon giro sul Nordschleife è unico e fantastico".

