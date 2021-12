Jordi Gené ha chiuso al meglio la sua stagione di debutto nella WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il pilota della Zengő Motorsport Drivers' Academy ha ottenuto punti in entrambe le gare della WTCR VTB Race of Russia e il suo miglior risultato della stagione con il 12° posto a Sochi.



"Il passo era migliore che in tutto l'anno ed è stato bello lottare", ha detto l'alfiere di Cupra Racing. "È stato un peccato che abbiamo avuto problemi [con il parabrezza che si appannava] perché per tre giri in Gara 1 non vedevo nulla e abbiamo perso un po' di terreno lì".



Nonostante il ruvido contatto con Gabriele Tarquini in Gara 2, Gené è stato ancora in grado di andare a punti in Gara 2, in un fine settimana in cui Mikel Azcona e Rob Huff hanno ottenuto vittorie con le rispettive Cupra.

Ad

WTCR I Top del 2021 secondo Damien Smith IERI A 05:05

WTCR Titoli importanti per Lynk & Co nel 2021 25/12/2021 A 05:08