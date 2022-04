Jordi Gené, a punti l'anno scorso nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, correrà nel FIA ETCR eTouring Car World Cup con CUPRA EKS assieme a tre compagni di talento.

Lo spagnolo guiderà la CUPRA e-Racer dotata di nuova livrea ispirata al mondo digitale e modificata.



L'auto è stata resa più robusta e anche leggera, con un nuovo tettuccio sopra al casco del pilota e finestrini di plastica rimovibili per facilitare gli interventi nel caso in cui la portiera sia danneggiata in un incidente.



"Siamo lieti di annunciare la nostra emozionante formazione di piloti per il FIA ETCR di quest'anno", ha detto Xavi Serra, Capo dello Sviluppo Tecnico di Cupra Racing.



"Portare piloti del calibro di Tom Blomqvist e Adrien Tambay in una serie completamente elettrica per la prima volta è qualcosa di molto speciale, e siamo sicuri che si adatteranno bene e otterranno ottimi risultati".



"Con Mattias Ekström e Jordi Gené abbiamo l'esperienza, la capacità di vincere le gare e la continuità che ogni squadra sogna di avere".



L'ETCR del promoter Discovery Sports Events sarà in pista assieme al WTCR sul Circuit de Pau-Ville in Francia il 7-8 maggio.

