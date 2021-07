Jordi Gené si dirige al MotorLand Aragón con rinnovata speranza dopo il suo ritorno al top nella WTCR Race of Portugal.

Lo spagnolo ha avuto un fine settimana WTCR Race of Germany da dimenticare all'inizio di giugno, ma ha finito a punti due volte al Circuito do Estoril con la sua Cupra Leon Competición.



"L'Estoril è stato il mio primo vero weekend di gara in cinque anni, perché tutto sommato non c'era molto da fare al Nürburgring", ha detto il pilota della Zengő Motorsport Drivers' Academy. "Avevo una velocità migliore di quella che ho mostrato in qualifica. Ma sono riuscito a fare una buona partenza in Gara 1 così ho potuto rimontare. È stata una gara bella e divertente".



"In Gara 2 ho gestito un po' meglio le gomme e situazione di gara. Questo mi ha fatto perdere un po' di ritmo nei primi giri, ma sono stato contento perché ero più costante per tutta la gara".



"Ho testato solo al MotorLand. Ma quando si corre in casa si ha sempre quella spinta in più. È interessante e sarà la prima gara in cui avremo PURE ETCR e WTCR allo stesso tempo. Diciamo che andrò a MotorLand con alcuni chilometri alle spalle, sperando di essere un po' più competitivo".

