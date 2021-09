Jordi Gené inizierà la seconda metà della stagione 2021 del WTCR - FIA World Touring Car Cup puntando sempre più in alto.

Lo spagnolo è tornato al Mondiale quest'anno dopo una lunga assenza, ma deve ancora ottenere buoni risultati con la CUPRA Leon Competición della Zengő Motorsport Drivers' Academy.



Il veterano è comunque fiducioso in vista della WTCR Race of Czech Republic.



"Sto migliorando ogni gara, passo dopo passo stiamo crescendo e spero che questo ci porterà a qualche risultato migliore entro la fine della stagione - ha detto Gené dopo la WTCR Race of Hungary - Ogni volta ci avviciniamo sempre di più ai primi e spero che presto potremo ottenere più punti per la squadra".

WTCR Coronel rinuncia a correre per vedere Max Verstappen IERI A 06:42

WTCR Cinquina per Azcona IERI A 06:32