Jordi Gené salterà i round 9 e 10 del WTCR – FIA World Touring Car Cup alla WTCR Race of Czech Republic dell'Autodrom Most per motivi personali.

La Zengő Motorsport Drivers’ Academy non avrà un sostituto che potrà salire sulla CUPRA Leon Competición dello spagnolo, e non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni.

