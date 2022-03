Con la Giornata Internazionale della Donna in pieno svolgimento, il WTCR - FIA World Touring Car Cup mette in evidenza la nuova Team Manager di Comtoyou Team Audi Sport, Elsa Verbist.

La trentenne belga lavora nel motorsport dal 2015, inizialmente come coordinatrice del team per SRO Motorsport, principalmente nel GT World Challenge, prima di essere nominata Team Manager di Attempto Racing.



Nata in una famiglia di appassionati di motori, la Verbist svolgerà un ruolo chiave all'interno della Comtoyou Racing, che punta a un maggiore successo nel WTCR con Audi nel 2022.



Quanto sei eccitata da questa opportunità?

"Sono davvero impaziente per questo nuovo capitolo con il Comtoyou Team Audi Sport, la squadra si adatta esattamente al mio punto di vista del lavoro, abbiamo la stessa mentalità e gli stessi obiettivi, il che rende il rapporto davvero ottimo dal primo giorno. Abbiamo un sacco di nuove sfide in arrivo e siamo felici di lavorare insieme".



Quali sono le principali sfide che ti aspetti di affrontare?

"La sfida più grande per me sarà iniziare nella categoria touring car, dato che la mia esperienza è stata finora al 100% in GT3. Devo abituarmi al formato e a lavorare in una serie FIA, ma questo rende tutto ancora più eccitante. E poi, naturalmente, è sempre una sfida in sé unirsi a una nuova squadra, soprattutto una grande struttura come Comtoyou Racing e Audi Sport. Dovremo lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi per questa stagione e le prossime".



Come si superano normalmente queste sfide?

"Quando si lavora nel motorsport si è sempre alla ricerca di nuove sfide, è nel nostro sangue credo. E quando hai questo tipo di opportunità, non devi pensarci due volte. Basta lavorare e dare tutto per fare sì che abbia successo".



Cosa porti alla squadra in termini di capacità ed esperienza?

"È una collaborazione vantaggiosa per tutti. Io porterò loro un supporto con le esperienze che ho avuto in passato, mentre loro mi stanno dando una grande opportunità per crescere nella mia carriera".



Essere una donna è mai stata una barriera per fare il tuo lavoro?

"Essere una donna in un mondo così maschile non è facile ogni giorno, non voglio mentire. Devi lavorare di più per dimostrare che hai il tuo posto. Purtroppo non capita ancora spesso di dover lavorare o addirittura essere gestita da una donna qui nel paddock, forse dobbiamo fidarci più di noi stesse che di qualcun altro. Ma, alla fine, c'è ancor più motivo nell'essere grata di essere arrivata a questo livello quando sei una donna. Per fortuna non ci sono mai grandi problemi, tutti hanno buone intenzioni verso tutti e la cosa più importante è fare un lavoro impeccabile per avere i migliori risultati in pista".



Che consiglio hai per altre donne che cercano una carriera nel motorsport?

"Non dubitare mai di te stessa, non appena sai dove vuoi essere e cosa vuoi fare, devi lavorare sodo per questo e non permettere a nessuno di dire che non sarai in grado di farlo. Ma questo consiglio dovrebbe funzionare ovunque, non solo nel motorsport. Le donne non devono avere paura di far parte di questo mondo, abbiamo davvero il nostro posto qui".

