Néstor Girolami oggi partirà dalla DHL Pole Position per Gara 2 della WTCR Race of Germany e avrà l'occasione di emulare il suo compagno di squadra Esteban Guerrieri, primo in Gara 1 ieri.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è quindi molto carico e proverà a portare ancora la sua Honda Civic Type R al successo.



“In Gara 1 ho finito sesto prendendo punti importanti, non volevo correre rischi perché la gara vera è la seconda per noi - ha detto l'argentino - Non avevamo il passo per fare meglio in queste condizioni, soffrivamo un po'. Ora guarderemo i dati e cercheremo di trovare l'assetto giusto per massimizzare le prestazioni".



"Sono molto felice per Esteban e il team, hanno fatto un grande lavoro e ha effettuato un bel sorpasso per vincere. Ora mi concentro su Gara 2 sperando di replicare il suo risultato".