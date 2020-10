L'argentino debuttò sul tracciato slovacco nel 2015 nel FIA WTCC e lo scorso anno fu protagonista di una doppietta per la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport assieme al collega Esteban Guerrieri in Gara 2.



Ecco perché, forte dei bei ricordi, Girolami punta ad essere protagonista anche nel prossimo weekend.



“L'anno scorso lasciai la Slovacchia in testa al campionato, per cui sono molto carico per il weekend - dice il sudamericano - Ho debuttato qui nel WTCC nel 2015, resta un momento speciale per me e per il marchio che rappresento. Nel 2019 io ed Esteban facemmo doppietta e fu una grande festa per tutti".



“Quest'anno sarà diverso, bisogna sempre spingere e guardare ai dettagli. Il meteo sarà più fresco con temperature più basse, per cui anche con le nuove gomme Goodyear avremo diversi cambiamenti che ci costringono a prepararci bene. Abbiamo tanti punti in palio e debbo ridurre il margine dal leader Yann Ehrlacher, questo è l'obiettivo primario".