Néstor Girolami ha prontamente fatto i complimenti al suo team ALL-IKL.COM Münnich Motorsport dopo aver superato la sfida di portare 40 kg di peso di compensazione andando a podio nella WTCR Race of Hungary, restando saldamente in lizza per il titolo.

L'argentino è arrivato all'Hungaroring come Goodyear #FollowTheLeader e anche se non è più primo, essendo scivolato dietro a Mikel Azcona, il terzo posto conquistato in Gara 2 a bordo della sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear è stato comunque un risultato notevole.



"L'auto è stata fantastica questo fine settimana", ha dichiarato Girolami. "Gara 1 è stata piuttosto dura, perché portare 40 kg non è facile. Ho detto alla squadra che dovevamo fare un grande cambiamento per Gara 2 se volevamo mantenere il terzo posto e abbiamo fatto esattamente questo. Ho fatto una buona partenza - non brillante, ma sufficiente per mantenere il terzo posto - e poi dal primo giro ho spinto solo nelle ultime tre curve, perché sapevo che se fossi riuscito a recuperare il gap dall'ultima alla prima curva sarei stato in grado di difendere la mia posizione. Dobbiamo essere molto orgogliosi di questo podio. I meccanici hanno fatto un lavoro fantastico cambiando ogni volta l'assetto dalla A alla Z, ma ha dato i suoi frutti e sono molto grato alla squadra".

