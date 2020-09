Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport beneficia così della griglia invertita per scattare davanti a tutti con la sua Honda Civic Type R TCR.



"Non siamo felici perché volevamo lottare per la pole, ma per fortuna il 10° posto mi garantirà questo piazzamento per la griglia invertita di gara 1, il che è molto importante per prendere buoni punti in avvio di stagione - ha detto l'argentino - In Gara 2 proverò a resistere, ma è nella prima gara che dobbiamo essere forti. Sappiamo di dover migliorare, ma per ora faccio comunque i complimenti ai ragazzi della squadra".



Jean-Karl Vernay sarà in prima fila al suo fianco, mentre in seconda avremo Thed Björk ed Attila Tassi.



Gara 1 è prevista per le 10;30.