Saranno 7 i piloti del WTCR che correranno la ADAC Total 24h-Rennen al Nürburgring Nordschleife in questo weekend.

Mikel Azcona, Tom Coronel, Luca Engstler, Néstor Girolami, Tiago Monteiro, Jean-Karl Vernay e Frédéric Vervisch affronteranno un doppio impegno.



Girolami, portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, guiderà anche la Honda Civic Type R del Castrol Honda Racing Team con Monteiro, che nell'edizione 2020 vinse l'evento endurance.



"È un vero onore far parte di questa formazione per il terzo anno di fila - ha detto Monteiro - La 24h del Nürburgring è uno degli eventi più impegnativi al mondo, quindi sono molto grato a Honda Germania per avermi dato la possibilità di far parte del team di nuovo. La concorrenza sarà dura, ma siamo molto motivati nel puntare alla terza vittoria consecutiva con la Honda Civic Type R TCR".



Girolami ha aggiunto: "Sono estremamente felice di unirmi al team per la 24h del Nürburgring. So che la squadra ha avuto successo vincendo le ultime due edizioni, quindi l'obiettivo è alto ed è sicuramente quello di fare tripletta. Voglio ringraziare la Honda per questa opportunità e i miei compagni di squadra per la loro fiducia".

