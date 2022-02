Néstor Girolami ha sottolineato che la continuità nella formazione Honda Racing sarà una forza per il WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022.

L'argentino si sta preparando per la sua quarta stagione al volante di una Honda Civic Type R TCR nella serie, con anche Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro e Attila Tassi confermati dalla Casa giapponese e assieme dal 2019.



"Sono onorato di essere ancora pilota Honda Racing per un quarto anno", ha detto Girolami. "Abbiamo una fantastica consistenza nella nostra line-up, essendo ancora insieme ai miei compagni di squadra Tiago, Attila ed Esteban. Sono felice di rappresentare l'Argentina e il Sud America sulla scena mondiale".



L'Autodrom Most si sta preparando ad ospitare l'apertura di stagione con la WTCR Race of Czech Republic del 9-10 aprile

Ad

WTCR Discovery Sports Events firma un accordo pluriennale per la FIA ETCR Race of Turkey con Istanbul IERI A 06:44

WTCR Ma torna nel WTCR con Cyan Racing Lynk & Co 22/02/2022 A 08:08