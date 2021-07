Néstor Girolami ha voluto ringraziare il suo team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport per l'impegno profuso nella WTCR Race of Spain la scorsa settimana.

Come i suoi tre compagni di squadra Honda (Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro e Attila Tassi), l'argentino ad Aragón ha sudato parecchio e dopo aver terminato Gara 1 19° ha rimontato fino al 12° posto in Gara 2 tra incidenti e alcuni sorpassi.



"È stata una giornata difficile, ma almeno siamo riusciti a segnare qualcosa in Gara 2, anche se non siamo stati in grado di lottare per i punti importanti", ha detto Girolami. "Abbiamo visto che il passo non c'era e siamo stati danneggiati da due grandi fattori, il peso e le alte temperature. Sono molto grato per il lavoro che gli ingegneri e i meccanici hanno fatto, tutti stavano dando il massimo assoluto. Anche così, è stata una sorpresa essere così lontani. Ora abbiamo bisogno di analizzare i dati e guardare nei dettagli prima del prossimo round, perché se vogliamo lottare per il titolo la chiave per le restanti gare è essere nella top 10".

