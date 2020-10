Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha piazzato decima la sua Honda Civic Type R TCR in Q2, dove il compagno Attila Tassi ha sbattuto e Gabriele Tarquini ha rotto lo splitter della sua Hyundai i30 N TCR.



Il francese della Cyan Racing è invece finito 15° con la sua Lynk & Co 03 e Girolami (che è secondo al pari di Thed Björk in classifica a -31), può recuperare, anche perché lo stesso Björk è 21° e Yvan Muller 14°.



“Sapevo che Attila era fuori e Tarquini aveva rotto lo splitter, quindi ringrazio il team per l'ottimo lavoro - ha detto l'argentino - L'auto era ottima e potevamo lottare, domani sarà molto dura, ma dobbiamo sfruttare l'opportunità, visto che Yann è 15°".



Luca Filippi sarà in prima fila con la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris del Team Mulsanne, mentre la seconda vedrà appaiati Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) e Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo).



Gara 1 della WTCR Race of Slovakia è in programma alle 9;15, Gara 2 alle 12;45 e Gara 3 alle 14;45.