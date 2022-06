Néstor Girolami giocherà in difesa durante il quinto e sesto round del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022.

Il vantaggio del Goodyear #FollowTheLeader è stato ridotto a due punti dopo lo zero nelle qualifiche di sabato, quando è riuscito a ottenere solo l'ottavo tempo al volante della sua Honda Civic Type R TCR griffata ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Tuttavia, non tutto è perduto per l'argentino, che partirà in Gara 2 dalla terza posizione sulla griglia invertita.



"È stata una giornata molto positiva, tenendo conto che abbiamo il peso massimo di compensazione. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro provando diverse cose con Esteban nelle prove e mettendo insieme il miglior set-up possibile per le qualifiche".



"Probabilmente avrei potuto fare un giro migliore in Q2, ma la bandiera rossa ha fermato il mio primo tentativo e nel secondo non volevo correre il rischio di non rispettare i limiti della pista o di commettere un piccolo errore. Voglio congratularmi con la squadra, che ci ha messo a disposizione una macchina eccellente, e con il mio equipaggio, in particolare, che ha lavorato sodo per provare diverse cose. Spero che riusciremo a ottenere buoni punti e a difendere il nostro vantaggio".

