Néstor Girolami continua ad inseguire il titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup ed è pronto a mettersi al lavoro quando la serie farà tappa ad Anneau du Rhin questo fine settimana per la WTCR Race of Alsace GrandEst.

L'argentino è tornato in lizza con la seconda vittoria dell'anno nella WTCR Race of Italy a bordo della sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear.



Ma con un distacco di 36 punti da Mikel Azcona, il ragazzo della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è consapevole che non c'è spazio per gli errori con la seconda metà della stagione in corso.



"Ora che ci stiamo avviando verso la fine della stagione, è più importante che mai rimanere costanti e mantenere il ritmo che abbiamo costruito grazie ai primi tre posti in ciascuno degli ultimi due eventi", ha detto Girolami. "Vallelunga è stato ovviamente un grande weekend per me e per la squadra. Se questo fine settimana sarà lo stesso è difficile dirlo, perché anche se la parte centrale della pista dovrebbe essere adatta al nostro pacchetto, dobbiamo anche stare attenti ai lunghi rettilinei. Ma, in ogni caso, daremo il massimo per mantenere la pressione in classifica".

