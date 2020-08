Girolami: “Nel WTCR la preparazione deve essere perfetta”

-

Néstor Girolami sa che nel WTCR la differenza la farà una preparazione perfetta.

L'argentino affronta la sua seconda stagione nella serie dopo la pandemia di COVID-19 che ha reso il calendario molto serrato.



“Vogliamo lottare per il campionato, ma sarà tutto tiratissimo, con alcuni weekend di fila che richiederanno essere preparati al meglio - ha detto il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport prima di salire sulle sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear - Alcuni weekend saranno di seguito, per cui dobbiamo essere prontissimi".



Girolami nel 2019 ha vinto tre gare, ma come il suo collega Esteban Guerrieri ha perso il titolo.



"Quest’anno voglio vendicarmi, ho come compagni anche Tiago Monteiro ed Attila Tassi, quindi siamo un team forte”.



“L’atmosfera è ottima e sono molto contento di poter lavorare con i ragazzi della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, che ad ogni gara danno il massimo facendo un gran lavoro. Sono molto orgoglioso e grato di essere con loro e con Honda”.



La WTCR Race of Austria del Salzburgring aprirà la stagione il 12-13 settembre.

