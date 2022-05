Il circuito di Pau-Ville è un incrocio tra Macao e il Nürburgring Nordschleife, secondo Néstor Girolami, che ha sottolineato le sue ambizioni di titolo WTCR per il 2022.

Il pilota ALL-INK.COM Münnich Motorsport/Honda sarà uno dei contendenti per la gloria assoluta nel 2022 e intende capitalizzare ogni punto possibile.



"È sempre bello iniziare una nuova stagione nel WTCR e questa è la mia quarta. Sono anche estremamente entusiasta di iniziare a Pau, sembra abbastanza impegnativo ed è paragonabile a Macao e Nordschleife quindi è quel tipo di pista che non vedi l'ora di affrontare e devi essere molto concentrato."



"Sono contento di iniziare la stagione [a Pau] e continuare con Honda e ALL-INKL. Abbiamo una squadra più forte per questa stagione, abbiamo provato e il focus di quest'anno è quello di ottenere entrambi i titoli. Cercherò di fare la migliore stagione possibile e utilizzare tutto ciò che ho imparato nelle ultime tre stagioni. Sono al livello per lottare finalmente per il titolo e questo è quello che sto cercando".

