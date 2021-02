In attesa di cominciare la stagione 2021, l'argentino è stato protagonista a Cervesina di uno shakedown della vettura acquistata dalla Chetta Racing per prendere parte al TCR South America.



“Mi hanno chiesto di effettuare lo shakedown dell'auto, è la prima Honda che viene mandata in Argentina e sono molto contento di poterli aiutare. Spero che riescano ad avere successo", ha detto Girolami terminato il lavoro al Tazio Nuvolari.



Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport lo scorso anno vinse Gara 1 della WTCR Race of Belgium con la Civic e terminò 10° la stagione.



Il 2021 del WTCR comincerà dal Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno, pista sulla quale Girolami ottenne la DHL Pole Position nel settembre scorso.



Foto: Francesco Bruciamonti/Nivola Foto