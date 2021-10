Néstor Girolami si aspetta un weekend durissimo all'Adria International Raceway, teatro della WTCR Race of Italy (5-7 novembre).

L'argentino è anche pronto ad aiutare il suo compagno di squadra della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport/Honda, Esteban Guerrieri.



"Sarà un fine settimana davvero impegnativo perché il layout è più o meno nuovo, anche se abbiamo avuto la possibilità di girarci prima dell'inizio della stagione".



"Possiamo aspettarci che i freni siano messi a dura prova e dobbiamo assicurarci che siano sufficienti per tutta la gara. E poiché le temperature saranno fredde, sarà molto importante avere tutto pronto per il primo giro delle qualifiche".



"E' una pista abbastanza difficile perché tutto dipende dalla trazione. Tuttavia, abbiamo bisogno di prendere più punti possibili per il titolo team perché abbiamo ancora la possibilità di lottare per questo. Sono un po' lontano nella classifica piloti dopo che non abbiamo preso molti punti nelle ultime gare. Ma il mio compagno di squadra Esteban [Guerrieri] è terzo in classifica quindi lo sosterrò. Correre in Italia è abbastanza speciale quindi spero che possiamo ottenere un buon risultato".

