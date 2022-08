Néstor Girolami ha spiegato perché non è riuscito a far valere la sua terza pole position della stagione 2022 nel WTCR - FIA World Touring Car Cup quando la serie ha visitato il Circuit l'Anneau du Rhin lo scorso fine settimana.

L'argentino ha iniziato Gara 1 della WTCR Race of Alsace GrandEst dalla prima posizione in griglia con la sua Honda Civic Type R TCR, ma è stato costretto ad accontentarsi del secondo posto dietro a Nathanaël Berthon del Comtoyou DHL Team Audi Sport.



"Per me si trattava di fare un buon lavoro alla partenza", ha detto il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. "Mi aspettavo che Nath arrivasse, così dall'esterno ho cercato di chiuderlo, ma lasciandogli un margine. Mi ha superato molto bene e da lì in poi ho dovuto cercare di difendermi da [Mikel] Azcona. Ha corso duramente ma con rispetto. Abbiamo dovuto procedere fianco a fianco alla curva 1, cosa non facile, cercando di difenderci fino a metà gara".



"Poi ho visto che Azcona aveva perso la posizione a favore di Gilles [Magnus], quindi mi sono detto: 'Ok, devo pregare che Nath non si allontani', perché avevo bisogno della scia per rimanere in seconda posizione. Senza di lui sarebbe stato molto difficile difendersi. Gilles ha provato di tutto. Sono stato attento perché mi hanno detto che stava spingendo molto, anche con il mio compagno di squadra. Ho avuto dei momenti difficili con lui, ma sempre con rispetto e correttezza. Questo è molto importante".



"Grazie alla mia squadra per avermi dato una macchina fantastica. Abbiamo dimostrato che sul giro secco siamo molto bravi, ma per quanto riguarda il ritmo di gara - soprattutto sui rettilinei - abbiamo ancora del lavoro da fare".



Girolami è secondo nella classifica provvisoria del WTCR, a 35 punti dal Goodyear #FollowTheLeader Azcona

Ad

WTCR Azcona: “Non c’è tempo per rilassarsi nella lotta al titolo WTCR” UN' ORA FA

WTCR WTCR Race of Alsace GrandEst: le parole dei vincitori 08/08/2022 A 06:13